خبير مصرفي: البنوك الأمريكية تعاني بسبب الديون

قال الدكتور نسيب غربال، الخبير المصرفي، إنَّ البنوك الأمريكية تواجه مجموعة من الضغوط خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد أن وصلت ديونها لـ16 تريليونًا و900 مليار دولار في آخر 2022.

وأضاف "غربال" في مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع على "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الضغوط الاقتصادية تسببت في ارتفاع نسب الدين إلى 694 مليار دولار، خصوصًا في الربع الأخير من السنة الماضية، كما تبعه ارتفاع في بطاقات الائتمان.

وذكر الخبير المصرفي، أنَّ نسب تعثر البنوك الأمريكية ارتفعت آخر 2022 لـ2.8% مقارنة بـ2021 التي لم تزد نسب تعثرها عن 2%.

ولفت إلي أنَّ قروض السيارات أكثر نسب تعثر تواجه البنوك الأمريكية "اليوم"، لأنها ارتفعت بشكل لافت إلى 6.6%، بينما ظلت قروض "الرهن السكنية" منخفضة حتى الآن.