أعرب الدكتور أحمد الصغير، أستاذ الأدب العربي، فى كلية الآداب، جامعة الوادي الجديد، عن سعادته لفوزه بجائزة الطيب صالح، فى دورتها الثالثة لعام 2023، قائلا: "أشعر بسعادة غامرة لحصولي على جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في الدراسات النقدية، حيث إتها جائزة مرموقة، ويشهد لها الجميع بالتجرد والنزاهة والانتصار للكتابة الحقيقية التي تفتح آفاق معرفية متجددة في النقد والأدب والرواية والقصة".

وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة الشروق، "أشكر القائمين على الجائزة في جمهورية السودان الشقيقة مجلس الأمناء والسادة لجان التحكيم، حيث يمر التحيكم عبر ثلاث لجان مختلفة لايعرف بعضها بعضا ـ وكل لجنة تقوم بتصعيد الأعمال التي تضيف جديدا للعلم".

وتابع: "لم أتوقع حصولي على الجائزة، فقد كانت مفاجأة كبيرة لي لكن في الوقت نفسه كنت أحاول اتقان عملي البحثي مستخدما الإجراءات العلمية في مقاربة النص الشعري عامة، وعند الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر خاصة، وفي النهاية أتقدم بخاص الشكر والتقدير لكل من وقف جانبي وشجعني".

جدير بالذكر أنه قد فاز الناقد المصري أحمد محمد الصغير بالمركز الثاني بجائزة الطيب صالح، فى دورتها الثالثة لعام 2023، في مجال الدراسات النقدية للشعرين العربي والإفريقي، وعن دراسته "التحليل السيميائي: دراسة ديوان "أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت" للشاعر محمد عفيفي مطر.

يذكر أن جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي قد انطلقت في فبراير 2010، وتهدف إلى تسليط الاهتمام على الأعمال الأدبية والنقدية المميزة، كما أنها تمنح الجوائز في محورين أحدهما ثابت وهو القصة والرواية، والآخر تحدده لجنة الأمناء لكل عام وقد يكون في النقد أو الشعر أو أدب الأطفال أو الترجمة.