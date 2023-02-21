وكان من المقرر أن يسافر بايدن من واشنطن إلى العاصمة البولندية وارسو مساء الاثنين في رحلة تستغرق يومين.

وكان في الجدول المسبق فجوتان طويلتان تثيران الريبة في خط سير رحلته، وتساءل العديد إن كان الأمر يتعلق بهبوطه في أوكرانيا.

وكان المراسلون في المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض، يسألون تكراراً عن تلك الزيارة.

وقيل لنا إنه لا اجتماع مع زيلينسكي وليست هناك خطة للتوقف خارج وارسو "حالياً".

اتخذ القرار النهائي لزيارة كييف يوم الجمعة فقط، رغم أنه كان مخططاً لها منذ أشهر مع مجموعة من كبار مساعدي الرئيس.

يوم الأحد، أظهر الجدول الرسمي للبيت الأبيض أن الرئيس سيقلع إلى وارسو عن السابعة مساء بالتوقيت المحلي مساء الإثنين. لكن في الواقع، أقلعت طائرة الرئاسة (فورس وان)، صباح يوم الأحد عند الساعة الرابعة والربع بالتوقيت المحلي.