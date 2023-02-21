قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن السكك الحديد حققت إيرادات قدرها 45 ألف دولار و10.9 مليون جنيه، اليوم الثلاثاء، منوهًا أنه مبلغ ليس كبيرًا، مقارنة بحجم الأسطول الذي يعمل.



وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مصاريف التشغيل الخاصة بالمنظومة ما زالت كبيرة، لافتًا إلى أن أسعار الكهرباء والسولار والمرتبات وقطع الغيار مرتفعة.



وأشار إلى أن وزارة المالية تدعم النقل، من خلال اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، مؤكدًا أنه يتابع المنظومة يوميًا، كما يتابع المطالب والشكاوى التي يتلقاها على تطبيق واتساب.



وأكمل وزير النقل: «يوميًا أتلقى تقريرًا بكل مليم دخل الوزارة سواء هيئة النقل البري، أو هيئة الموانئ البرية والجافة، والـ3 موانئ الرئيسية، وخطوط السكك الحديد، ومترو الأنفاق».



وأوضح أن ميناء العريش يشهد تطورًا وتغييرًا في أعماقه، خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى خروج المراكب والمساعدات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشقاء في سوريا منه.





