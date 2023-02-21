الأسطول الخامس الأمريكي: جاهزون مع شركائنا لمواجهة أي تهديدات إيرانية

أكد المتحدث الرسمي لقيادة الأسطول الخامس الأمريكي "تيم هوكنز"، أن الولايات المتحدة جاهزة مع شركائها لمواجهة أي أنشطة إيرانية تهدد أمن الممرات المائية العالمية.



وقال هوكنز -في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء من دبي- إن إيران استهدفت العديد من السفن في الممرات البحرية ما يستوجب الحذر ومواجهتها، مضيفا أننا نسعى لمواجهة أي أنشطة مزعزعة للاستقرار وخاصة تهريب المسيرات أو الأسلحة.



وأضاف هوكنز قائلا: "إن ما يمكن أن نقوم به هو توخي الحذر وتشجيع السفن البحرية عندما تلاحظ أي أمور مشبوه تقوم بإبلاغ المجتمع الملاحي البحري على الفور حتى نتقاسم المعلومات ونتمكن من التصدي لكافة هذه التهديدات".



وأوضح أنه خلال العامين الماضيين تم مصادرة أكثر من 15 ألف قطعة سلاح إيرانية غير قانونية، مؤكدا اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في الإقليم.