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الصحة تحدد الفئات المحظورة من أداء الحج للعام الحالي

منى زيدان
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 12:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 12:17 م

في اليوم الأول لبدء تلقي طلبات القرعة للحج للعام الحالي 2023، حددت وزارة الصحة والسكان قائمة بالأشخاص المحظورة من السفر وهم:

1- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوي.

2- مرضى تليف الرئة.

3- حالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام.

4- الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية.

5- حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة.

6- حالات السمنه المفرطة المرضية.

وبدأت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات التقديم للحج عن طريق القرعة، حتى 6 مارس المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

ويمكن التقديم للحج عن من خلال أي قسم أو مركز شرطة، وعبر موقع وزارة الداخلية على الانترنت، ومن خلال الخدمة الصوتية بالاتصال بالرقم 2798300

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