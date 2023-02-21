بلينكن: الكرة في ملعب إيران للمشاركة بمفاوضات البرنامج النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الأمر متروك لإيران للتعامل مع التحدي المتمثل في برنامجها النووي.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي خلال زيارة لليونان: "ما زلنا نعتقد أنه فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فإن الطريقة الأكثر فاعلية واستدامة للتعامل مع التحدي تكون من خلال الدبلوماسية، لكن في هذه اللحظة، هذه الجهود في حالة تأخر لأن إيران ببساطة لا تشارك بطريقة مجدية"، وفقا لوكالة رويترز.

واستدرك بلينكن قائلاً: "لكن الباب مفتوح دائماً للمضي قدماً في الدبلوماسية، ويعتمد الكثير على ما تقوله إيران وما تفعله وما إذا كانت تشارك أم لا".