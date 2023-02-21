الإسباني خافي جارسيا يتولى تدريب ليدز يونايتد

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أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء، تعيين الإسباني خافي جارسيا في منصب المدير الفني للفريق خلفا للأمريكي جيسي مارش.

وينتظر جارسيا - 52 عاما - المدرب السابق لواتفورد، وصول تصريح العمل لبدء مهمته رسميا مع ليدز.

وصعد جارسيا بواتفورد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 2019. وتوصل جارسيا لاتفاق مع ليدز بشأن "عقد مرن" لخلافة مارش الذي أقيل من منصبه قبل أسبوعين.

وتراجع ليدز لمنطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد خسارته على ملعب إيفرتون يوم السبت الماضي.

وسيكون الاختبار الأول لجارسيا مع ليدز، يوم السبت المقبل خلال المواجهة أمام ساوثهامبتون متذيل الترتيب.

وذكر ليدز في بيانه "ليدز يونايتد يسعده الإعلان عن توصل النادي لاتفاق مع خافي جارسيا ليصبح مدربا للفريق الأول، انتظارا لوصول تصريح العمل".

وأضاف البيان "المدرب صاحب الخبرة البالغ عمره 52 عاما اتفق على عقد مرن في إيلاند رود".