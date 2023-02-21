سفراء مجموعة الكوينت: منطقة غرب البلقان مهمة للغاية لمنظمة الأمن والتعاون

أكد سفراء مجموعة الكوينت لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن منطقة غرب البلقان تعد منطقة مهمة للغاية بالنسبة للمنظمة ولحكوماتها: فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.



وأعرب السفراء -في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء- عن سعادتهم لتمكنهم من زيارة كوسوفو ومقدونيا الشمالية، ضمن جولة إقليمية في غرب البلقان، يتبعها صربيا.



وأشار البيان إلى أن المجموعة ستعيد التأكيد على أهمية مواصلة إحراز تقدم ملموس في الحوار الذي يعمل الاتحاد الأوروبي على تسهيله بدعم من جميع البلدان الخمسة والذي يهدف إلى تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا.



وأضاف أنه ستتم مناقشة الكيفية التي يمكن بها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعم التطور الديمقراطي لكوسوفو على أفضل وجه عبر جميع أبعاد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجالات الأولوية وإصلاحات سيادة القانون.



يذكر أن مجموعة "الكوينت "، هي مجموعة غير رسمية لاتخاذ القرارات في حلف الناتو تتضمن خمس دول هي: فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وهي بمثابة «هيئة مباشرة» في مختلف الكيانات مثل حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة العشرين.