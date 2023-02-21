بوتين: الغرب يشن حربا اقتصادية ضد روسيا لكنه لن ينجح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يشن حربًا ضد روسيا على الصعيد الاقتصادي، لافتًا إلى أن الغرب لن يحقق شيئًا منها.

وأضاف بوتين، في خطاب حالة الأمة الذي ألقاه أمام المجلس الفيدرالي الروسي: "لقد هاجمنا الغرب ليس فقط على الجبهة العسكرية والإعلامية، بل على الجبهة الاقتصادية أيضًا. ومع ذلك، فإنه لم يحقق شيئا ولن يحقق".

وأوضح أن "المبادرين بفرض العقوبات يضرون أنفسهم فقط... لقد تسببوا في ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف وإغلاق المصانع والأزمات الاقتصادية في بلدانهم. ويخبرون مواطنيهم بأن هذا هو خطأ الروس بالكامل".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن الغرب شن حربًا اقتصادية ضخمة ضد روسيا تشمل "محاولات قطع العلاقات التجارية مع الشركات الروسية، وفصل النظام المالي عن قنوات الاتصال من أجل تحطيم اقتصادنا، ومنعنا من الوصول إلى أسواق التصدير، وسرقة الاحتياطي الخاص بنا من العملة، ولا استطيع التعبير عن ذلك بطريقة أخرى، إلى جانب محاولات دفع الروبل للانهيار وإحداث تضخم مدمر لاقتصادنا".

يُذكر أن بوتين أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.