مستشار وزيرة التضامن: توزيع أجهزة لاب توب ناطقة على ذوي الهمم المكفوفين المتفوقين دراسيا

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن الوزارة قدمت مكافآت بقيمة 1000 جنيه لـ50 طالبا من المتفوقين بالكليات في جامعة السادات.

وأضاف هاشم لـ"الشروق"، إنه سيتم توزيع أجهزة الحاسب المحمولة الناطقة "لاب توب" لعدد من الطلاب ذوي الهمم "المكفوفين" المتفوقين في المستوى الدراسي، فضلا عن دراسة البحوث والدراسات المتميزة والمثمرة في مرحلة الدكتوراة والماجستير لدعمها ماديا من وزارة التضامن الاجتماعي.

وذكر أنه يُشترط أن تكون هذه البحوث تقدم خدمات مبتكرة في إحدى المشكلات المرتبطة بالوضع المصري، مؤكد أن الوزارة تهتم بمحدودي الدخل غير القادرين على إشباع احتياجاتهم والمسنين والأقل فكرا ووعيا وذوو الإعاقة.

ولفت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأكد عزم الدولة المصرية، عدم ترك أحدا في الخلف، مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا ومهنيا.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى دائما لدمج رؤيتها بشأن الاستثمار في قدرات جميع فئات المواطنين وضمان حقوقهم في المشاركة في جميع الحياة المجتمعية.