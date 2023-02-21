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مدرب الأهلي السابق: فيتوريا تحدث معي قبل قبوله تدريب منتخب مصر

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 3:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 3:01 ص

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق بالنادي الأهلي، ومنتخب نيجيريا الحالي، عن علاقته بـ روي فيتوريا مدرب منتخب مصر.

وكان بيسيرو قد تولى تدريب الأهلي لمدة 4 أشهر خلال الفترة بين عامي 2015 - 2016، ولكنه رحل عن القيادة الفنية من أجل تدريب فريق بورتو البرتغالي.

وأضاف بيسيرو في تصريحات تليفزيونية: «تعلمت التدريب على يد فيريرا وكارلوس كيروش، و كنت سعيدًا بتولي الأخير القيادة الفنية لمنتخب مصر في فترة سابقة».

وتابع: «من واجهة نظري أن فيتوريا مناسب جدًا لمنتخب مصر، وبالطبع أمر جيدًا لمصر أن تحصل على مدرب مثل هذا».

وأوضح بيسيرو: «فيتوريا اتصل بي عندما تلقى عرض منتخب مصر، وسألني عن كل التفاصيل في هذه البلد، وشرحت له كل شيء».

وواصل مدرب الأهلي السابق: «فيتوريا يشعر بالسعادة في مصر حاليًا، وبخاصة بعد فوزه على منتخب بلجيكا في مباراته الأخيرة».

وأتم: «وبالنسبة لتدريب سواريش للأهلي، الأمر لم يكن جيدًا ولم يدم مع الفريق لفترة طويلة، لأنه لا يمتلك الخبرة الكافية ولم يدرب فرق كبيرة من قبل».


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