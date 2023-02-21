مدرب الأهلي السابق: فيتوريا تحدث معي قبل قبوله تدريب منتخب مصر

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق بالنادي الأهلي، ومنتخب نيجيريا الحالي، عن علاقته بـ روي فيتوريا مدرب منتخب مصر.

وكان بيسيرو قد تولى تدريب الأهلي لمدة 4 أشهر خلال الفترة بين عامي 2015 - 2016، ولكنه رحل عن القيادة الفنية من أجل تدريب فريق بورتو البرتغالي.

وأضاف بيسيرو في تصريحات تليفزيونية: «تعلمت التدريب على يد فيريرا وكارلوس كيروش، و كنت سعيدًا بتولي الأخير القيادة الفنية لمنتخب مصر في فترة سابقة».

وتابع: «من واجهة نظري أن فيتوريا مناسب جدًا لمنتخب مصر، وبالطبع أمر جيدًا لمصر أن تحصل على مدرب مثل هذا».

وأوضح بيسيرو: «فيتوريا اتصل بي عندما تلقى عرض منتخب مصر، وسألني عن كل التفاصيل في هذه البلد، وشرحت له كل شيء».

وواصل مدرب الأهلي السابق: «فيتوريا يشعر بالسعادة في مصر حاليًا، وبخاصة بعد فوزه على منتخب بلجيكا في مباراته الأخيرة».

وأتم: «وبالنسبة لتدريب سواريش للأهلي، الأمر لم يكن جيدًا ولم يدم مع الفريق لفترة طويلة، لأنه لا يمتلك الخبرة الكافية ولم يدرب فرق كبيرة من قبل».