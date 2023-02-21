روسيا تستدعي السفيرة الأمريكية للاحتجاج على انخراط واشنطن في النزاع بأوكرانيا

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استدعت الخارجية الروسية، قبل قليل، السفيرة الأمريكية لين تريسي للاحتجاج على انخراط واشنطن في النزاع بأوكرانيا، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً في وقت سابق، اليو الثلاثاء، شدد فيه على أن الغرب يستخدم أوكرانيا ساحة لمواجهة بلاده، مؤكدا أن من المستحيل هزيمة روسيا في أرض المعركة.

وأوضح بوتين: الغرب رفض كل مبادراتنا للحصول على ضمانات سليمة قبل بدء العملية العسكرية"، مضيفا: "الدول الغربية تعمل على خداع شعوبها"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال الرئيس الروسي: "أمريكا الوحيدة التي تملك عددا كبيرا من القواعد العسكرية في العالم وخرجت من المعاهدات بشكل أحادي".

وتابع: "الغرب كان ينقل الأسلحة لأوكرانيا قبل إطلاق العملية العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أن النظام في كييف دعم "الإرهابيين" في منطقة دونباس.

وأكد بوتين: "حاولنا حل النزاع مع أوكرانيا بالأساليب السلمية لكن النظام الأوكراني عمل على نشر الكراهية".

وأوضح الرئيس الروسي: "كان علينا التخلص من تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا ولذلك أطلقنا العملية العسكرية الخاصة".

وذكر بوتين، أن العالم يشهد تغييرات جذرية ستحدد تاريخ بلدنا وشعبنا.