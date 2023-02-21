أردوغان: يجب محاسبة المسؤولين عن الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أنه يجب محاسبة المسؤولين عن الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال.

وقال أردوغان، في كلمة له قبل قليل: "تم فحص مليون و123 ألف مبنى بمنطقة الزلزال واتضح وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى منهار أو بالغ الضرر وبحاجة للهدم الفوري"، وفقا لما نشرته وكالة "الأناضول" التركية في نبأ عاجل عبر حسابها بموقع "تويتر".

وكان أردوغان قد أكد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن تركيا تواجه كارثة كبيرة بسبب الدمار الذي خلفة الزلازال الذي ضرب أنقرة وسوريا في السادس من الشهر الجاري، قائلا: "سنعمل على تعافي المناطق المتضررة في أقرب وقت".

وأضاف أردوغان: "أكثر من 270 ألف عنصر يعملون في عمليات الإغاثة"، مشيرا إلى أن الدولة كانت في المناطق المتضررة منذ اليوم الأول، وفقا لما نشرته قناة "تي.آر.تي" التركية في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتابع الرئيس التركي: "855 ألف مواطن في الخيام حالياً، وسينقلون قريباً إلى المنازل المؤقتة، سنعيد إعمار 70 ألف منزل قروي في المناطق المتضررة من الزلزال".