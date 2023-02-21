سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القرى المدمرة في المناطق التي ضربها الزلزال ستبنى خلال عام واحد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الثلاثاء، عقب زيارته إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال بولاية عثمانية جنوبي تركيا، وفق وكالة الأناضول الحكومية.

وأشار إلى فحص مليون و123 ألف مبنى بالمنطقة، ذاكرا أنه تبين وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى إما منهارة أو بالغة الضرر أو بحاجة إلى هدم فوري.

وبخصوص الزلزال الذي وقع مساء الإثنين بولاية هطاي، قال: "الكلمات لا تكفي لوصف النار في قلوبنا بسبب الزلازل التي حدثت واحدة تلو الأخرى منذ السادس من فبراير".

ولفت إلى وقوع بعض الضحايا والجرحى جراء الزلزال الجديد في هطاي.

وذكر أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في مناطق الزلزال الأول تجاوز 41 ألفا، فيما تم إنقاذ 115 ألف شخص.

وأكد أن الحكومة حشدت كل الإمكانيات في منطقة الزلزال منذ اليوم الأول بما فيها قوات الجيش والشركة والأجهزة الأمنية.

وأضاف أنهم اتخذوا كل الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات منكوبي الزلزال من المنازل مسبقة الصنع والمواد الغذائية والاحتياجات الطبية وغيرها.

وأمس الاثنين ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب)، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 294 آخرين بينهم 18 بحالة خطيرة.

ويأتي زلزال هطاي بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.