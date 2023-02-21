بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية تصل جيبوتي

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وصل وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد للجامعة، إلى جيبوتي؛ لمراقبة الانتخابات التشريعية التي ستنطلق الجمعة المقبل، وذلك بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وكان في استقبال الوفد مسؤول في وزارة الخارجية الجيبوتية.

ويجري الوفد مجموعة من اللقاءات اليوم الثلاثاء، تبدأ بلقاء وزير الداخلية، سعيد نوح حسان، يليه لقاء آخر مع رئيس المجلس الدستوري، عبدي إسماعيل حرسي.

وستعقد لقاءات أخرى بداية من صباح الغد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، بجانب لقاءات مع الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية والجهات الأخرى المعنية.