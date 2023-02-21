قوة دفاع البحرين تطلق أولى رحلاتها الإغاثية إلى تركيا

أطلقت قوة دفاع البحرين، اليوم الثلاثاء، أولى رحلاتها الإنسانية الإغاثية عبر طائرات سلاح الجو الملكي البحريني إلى تركيا محملة بـ55.7 طن من مواد إغاثية وأجهزة طبية، وخيام إيوائية ومساعدات غذائية، ولوجستية؛ لمساعدة المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا البلاد في السادس من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الرحلة تتم بالتنسيق مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لأداء عملية تسليمها وتوزيعها للمتضررين، سعيًا في التخفيف من معاناتهم جراء آثار الزلزالين اللذين خلفا دماراً تسبب في أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشارت وكالة بنا، إلى أن هذه الرحلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات ملك البحرين القائد الأعلى للقوات المسلحة حمد بن عيسى آل خليفة، بتقديم الدعم اللازم ومساندة الأشقاء المتضررين والمنكوبين والضحايا في كل من جمهوريتي سوريا وتركيا، جراء الزلازل المدمرة التي ضربت البلدين مؤخراً.

وتابعت الوكالة: "سيستمر الجسر الجوي بإرسال المساعدات عبر الرحلات الجوية على مدى عدة أيام، ويأتي تسيير هذه الرحلات الإغاثية في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين تجاه الدول الشقيقة والصديقة".