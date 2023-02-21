محافظة الغربية تقيم 15 من معارض أهلا رمضان

أقامت محافظة الغربية 15معرضا من معارض أهلا رمضان، بمختلف مراكز المحافظة؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، وشدد محافظ الغربية على الرقابة على المعارض، ومراقبة الأسعار.

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس الاثنين، بتفقد لمعارض أهلاً رمضان بمركز ومدينة طنطا، شملت تفقد 3 معارض بحي أول وثان طنطا، وقرية سبرباي؛ للاطمئنان على توافر السلع وجودتها، وتقديم أسعار مخفضة للجمهور، والاستماع إلى آراء المواطنين في تلك المعارض.

بدأت الجولة، بتفقد معرض أهلا رمضان بحي أول طنطا والمقام بأرض البوريفاج أسفل الكوبري العلوي، وخلال تفقده للمعرض استمع المحافظ إلى آراء المواطنين؛ للاطمئنان على مدى رضاهم عن السلع المعروضة، كما تفقد أقسام المعرض الذي يتميز بتنوع السلع وتعددها.

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد معرض حي ثان طنطا والمقام بكورنيش الغفران، حيث أكد التجار المتواجدون بأرض المعرض على أن المعرض يشهد يوميا إقبالاً كبيراً من المواطنين، كما اختتم المحافظ الجولة بتفقد معرض أهلا رمضان المقام بقرية سبرباي أمام مجمع المواقف، مشيدا بجودة السلع المعروضة والإقبال الملحوظ من المواطنين.

وأشاد المواطنون بالمنتجات المعروضة، من حيث الجودة، والتنوع، وانخفاض الأسعار في المعارض الثلاثة، وخاصة الكراتين المدعمة من المنطقة الشمالية العسكرية، والتي يتم بيعها بتخفيض 50% عن سعرها الأصلي.

رافق المحافظ خلال جولته، العقيد فارس الأشوح مندوب المنطقة الشمالية العسكرية، إسلام النجار القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.