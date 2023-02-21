السعودية تدعم مشروعين في اليمن بقيمة 6 ملايين دولار

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، اليوم الثلاثاء، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على اتفاقيتين بقيمة ستة ملايين دولار، لدعم مشروعين في اليمن الذي يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، إنه وقع في العاصمة السعودية الرياض مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقيتي عمل لتنفيذ مشروعات لدعم المجتمعات المحلية المتأثرة جراء النزاع المستمر في اليمن.

وأوضح البيان أن اتفاقية العمل الأولى توسع نطاق أعمال تدريب الشباب اليمني، رجالاً ونساءً، على المهارات المهنية والأعمال التجارية الحرة لتشمل 22 مديرية في تسع محافظات في الفترة ما بين مارس 2023 وفبراير 2024، وبقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين دولار أمريكي".

وأضاف أن هذه المرحلة من العمل تستكمل ما تم إنجازه في المرحلة الأولى التي تم تنفيذها في ست مديريات في محافظتي حضرموت ولحج خلال عامي 2021-2022 وساعدت أكثر من خمسة آلاف من الشباب على تحسين دخلهم وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم.

ولفت البيان إلى أن اتفاقية العمل الثانية تدعم جهود تعزيز الآليات المحلية لبناء السلام وحماية التماسك الاجتماعي، من خلال مشروع يسعى لبناء قدرات سلطات الإدارة المحلية على تمكين أفراد المجتمع، ولا سيما من الشباب والنساء، من المشاركة الفاعلة في المبادرات الرامية إلى تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على مواجهة الصدمات والكوارث، وترسيخ أسس السلام المستدام في الواقع.

وأفاد البيان بأن هذا المشروع الذي تمتد مدة تنفيذه على مدى 18 شهرا، من أبريل 2023 حتى أكتوبر 2024، تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليون دولار أمريكي".