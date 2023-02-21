رئيس شركة السكك الحديدية الإسبانية يستقيل وسط خلاف حول شراء قطارات لاتتناسب مع بعض الأنفاق

استقال اسياس تابواس رئيس شركة السكك الحديدية الإسبانية رينفي المملوكة للدولة في رد فعل عنيف على اقتراب شراء 31 قطارا بقيمة 258 مليون يورو (275 مليون دولار) لا تناسب أنفاق الشبكة.

كانت وزيرة الدولة للنقل إيزابيل باردو دي فيرا قدمت استقالتها عقب خلاف ثار بسبب قيام الشركة القائمة على تشغيل السكك الحديدية بالتقدم بطلبية لشراء 31 قطارا جديدا حجمها كبير للغاية بدرجة لا تناسب السير في بعض الأنفاق المستخدمة في منطقتين على الساحل الشمالي بالبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن وزيرة النقل راكيل سانشيز قبلت استقالة إيزابيل باردو دي فيرا ،حسبما جاء في بيان من الوزارة مرسل بالبريد الالكتروني.

كان البيان قد ذكر أن تابواس سيقدم استقالته أيضا.

كانت شركة رينفي تقدمت في عام 2020 بطلبية شراء القطارات البالغ قيمتها 258 مليون يورو لاصلاح أسطولها في منطقتي كانتابريا وأستورياس.

وتعين إعادة تصميم القطارات عندما تبين أنها لا تلائم الأنفاق الصغيرة التي يعود عمرها إلى القرن التاسع عشر بالمنطقتين المذكورتين إذا تم بناؤهما حسب المواصفات المدونة في طلبية الشراء.

وسيؤدي هذا الخطأ إلى تأخير تسليمها لمدة عامين على الأقل حيث كان من المقرر في بادئ الأمر تسليمها في عام 2024 حسبما ذكرت الحكومة.