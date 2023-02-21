تقرير: أربعة أطفال يقتلون أو يصابون كل يوم في حرب أوكرانيا

كشف تقرير لمنظمة إنقاذ الطفولة اليوم الاثنين، إنه في المتوسط، يصاب أو يقتل نحو أربعة أطفال كل يوم في الحرب الأوكرانية، مشيرا إلى أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت إنجر أشينج ، رئيسة المنظمة، وهي تقدم التقرير ، إن الحرب ، التي استمرت ما يقرب من عام بالضبط حتى الآن ، هي كارثة على الأطفال .

وكشف التقرير أن الأطفال تعرضوا لبعض أسوأ جرائم العنف خلال الحرب، ومن بين ذلك التعذيب والعنف الجنسي والقتل، وانه لا يتم الإبلاغ عن العديد منها.

وقالت المنظمة إن كل طفل في أوكرانيا أمضى في المتوسط 920 ساعة، أو أكثر من شهر، في المخابئ منذ بدء الحرب. وأن الوضع أسوأ في المناطق القريبة من الجبهة.

