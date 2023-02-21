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نقل 13 شخصا للمستشفى بعد انفجار في مصنع للمعادن بولاية أوهايو الأمريكية

د ب أ / ت ك أ
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 10:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 10:39 ص

جرى نقل أكثر من 12 شخصا للمستشفى، أمس الاثنين؛ عقب وقوع انفجار في مصنع بولاية أوهايو الأمريكية.

وأكدت إدارة الاطفاء في منطقة أوكوود فيلا، نقل 13 ضحية إلى مركز ميترو هيلث الطبي بعد الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي عقب وقوع انفجار في مصنع شومان اند كو الذي ينتج سيائك النحاس

وصُنفت حالة اثنين من المصابين على أنها حرجة.

وكتبت ستيفاني ديفيز أحد شهود العيان، منشورا على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي يقول: "وقع انفجار كبير بعد تطاير الركام على المبنى الخاص بنا وعلى السطح، واهتز المبنى كله كأنه يتعرض لزلزال".

ونشرت عدة صور ومقاطع فيديو تظهر أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من المصنع، والضرر الذي لحق بسيارات في مرآب قريب.


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