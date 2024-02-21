حملة الصين على عمال المناجم الذين يتجاوزون حصص إنتاج الفحم المسموح بها تدعم الثقة

أدت حملة إجراءات صارمة شنتها الحكومة الصينية على عمال مناجم ينتجون كميات أكثر من اللازم من الفحم في إقليم شانشي إلى تعزيز الثقة بشأن العقود الآجلة للفحم المعدني، وفقا لما ذكرته الرابطة الصينية لنقل وتوزيع الفحم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إقليم شانشي، أكبر إقليم منتج للفحم في الصين، بدأ حملة تستمر حتى نهاية مايو ضد عمال مناجم الفحم الذين يتجاوزون حصص الإنتاج المسموح بها.

ونقلت وكالة بلومبرج عن تشاو يوك، وهو محلل في الرابطة الصينية لنقل وتوزيع الفحم ، قوله في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، إن الصين قد تخفض إنتاج الفحم الخام بمقدار ما بين 60 إلى 70 مليون طن هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج أن العقود الآجلة لفحم الكوك الصينية سجلت ارتفاعا بنسبة 2ر6% اليوم الأربعاء وسجلت العقود الآجلة للكوك ارتفاعا بنسبة 4ر4%.

وقد أثر إلغاء بكين لعدد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة على توقعات الطلب على الصلب.

وقال تشاو إن واردات فحم الكوك الصينية هذا العام من المرجح أن تظل مماثلة لعام 2023، عندما ارتفعت بنسبة 60٪ لتصل إلى أكثر من 100 مليون طن.

من المحتمل أن يتراوح سعر فحم الكوك الفوري ما بين 1800 إلى 2400 يوان للطن في عام 2024.