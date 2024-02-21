جوارديولا يرد على منتقدي هالاند

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رد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي على منتقدي مهاجمه إيرلينج هالاند، مهاجم السيتي.

ونجح هالاند في تسجيل هدف المباراة الوحيد لمانشستر سيتي أمام برينتفورد في المباراة المؤجلة من الجولة 18 للدوري الإنجليزي.

قال جوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي:" لو اضطررت إلى اختيار مهاجم واحد ليستغل تلك اللحظة «سقوط مدافع برينتفورد»، فأنا أفضل اختيار هالاند".

أضاف جوارديولا:" عندما كنت صغيرا قيل لي لا تنتقد المهاجمين الكبار، لأنهم سيخرسونك، هذا أمر مؤكد، سيتمكنون من هز الشباك".

أشار المدرب الإسباني:" لقد ابتعد هالاند عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة، ثم مر بأسبوع صعب للغاية حين فقد جدته وهذا ليس بالأمر السهل على الإنسان".

أوضح جوارديولا:" هالاند يسجل الأهداف حتى لو لم يكن في أفضل حالاته في الوقت الحالي، وفي مثل هذه المباريات خاصة ضد برينتفورد، نحتاج إلى هالاند".

ويعتلي هالاند صدارة هدافي هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2023-2024 برصيد 17 هدفًا في الدوري، بفارق هدفين عن محمد صلاح نجم ليفربول.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر صاحب الـ57 نقطة.