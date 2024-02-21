حركة فتح: الفيتو الأمريكي ضوء أخضر لسلطة الاحتلال لاجتياح رفح

اتهم المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة؛ الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير الحماية والدعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 76 عامًا، ومنعها من المساءلة والمحاسبة على جرائمها.

وقال خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، إن الولايات المتحدة تفقد مجلس الأمن دوره وفعاليته بل وتضعه في دور العاجز عن القيام بواجباته تجاه الشعوب، ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعرقل أي قرار يُدين إسرائيل أو يُطالبها بوقف جرائمها، وتمارس ضغوطًا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لمنع صدور أي قرارات ضدها، قائلا إن استخدام الولايات حق النقض الفيتو، الثلاثاء، لوقف مشروع القرار الجزائري بمجلس الأمن؛ كان بمثابة الضوء الأخضر لسلطة الاحتلال للمضي قدما في مخطط اجتياح رفح.

وأكد أن الشعب الفلسطيني؛ ليس أمامه خيارات سوى الصمود على الأرض في مواجهة آلة القتل ومخطط التهجير والعمل الدبلوماسي والسياسي للنضال؛ في سبيل حريته وخلاصه من الاحتلال بإقامة دولته، قائلاً إن قرار مجلس الأمن يعد فعلًا مشينًا بحق المنظومة الدولية.

وأوضح أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية غاية في الأهمية، حيث تأتي على رأس 52 دولة أخرى لتقديم شهادات ضد شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لم تتخل يومًا عن موقفها التاريخي ودعمها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني.

ونوه أن الموقف المصري والفلسطيني الحازم استطاع إعاقة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.