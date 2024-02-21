وزير الزراعة الأوغندي: الاتحاد الأفريقي يصنف البن كمحصول استراتيجي للقارة

قال وزير الزراعة الأوغندي، فرانك تومويباز، عبر موقع التواصل "إكس"، إن اجتماع رؤساء دول الاتحاد الأفريقي صنف البن كمحصول استراتيجي للقارة، وهو ما سيعود بالنفع الكبير على أوغندا.

وأيد أعضاء الوفود، الأحد الماضي، التوصيات التي أصدرتها الدول المنتجة للبن في القارة في أوغندا العام الماضي، حسبما ذكرت بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية الأوغندية، عبر موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة ستعزز التجارة داخل أفريقيا.

وتهدف أوغندا، أكبر دولة مصدرة للبن في القارة السمراء، إلى زيادة إنتاجها إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 20 مليون جوالا زنة 60 كجم من البن بحلول عام 2030.

وقالت هيئة تنمية البن الأوغندية إن ما لا يقل عن 60% من صادرات أوغندا السنوية من البن تذهب إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.