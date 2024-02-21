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أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء تسجيل عجز تجاري بنحو 758ر1 تريليون ين تقريبا (9ر11 مليار دولار) خلال الشهر الماضي.

كان المحللون يتوقعون وصول العجز إلى 926ر1 تريليون ين خلال الشهر الماضي بعد فائض قدره 1ر62 مليار ين في ديسمبر.

وزادت صادرات اليابان خلال يناير الماضي بنسبة 9ر11% إلى 332ر7 تريليون ين في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 5ر9%، بعد نموها بنسبة 8ر9% خلال الشهر السابق.

في المقابل تراجعت الواردات بنسبة 6ر9% إلى 090ر9 تريليون ين في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 4ر8% بعد تراجعها بنسبة 8ر6% في ديسمبر الماضي.