فلسطين عن قرار الكنيست برفض الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية: إصرار على اختطاف حقوق شعبنا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتماد الكنيست الإسرائيلية بأغلبية كبيرة قرار رفض الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية.



وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي، برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق الشعب الفلسطيني بقوة الاحتلال، وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة بيد مصالحه الاستعمارية العنصرية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وأكدت أن عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، واعترافات الدول بها، لا تحتاج إلى إذن من نتنياهو.



وطالبت بفرض هذا الأمر على الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي لحماية حل الدولتين، ولضمان إنجاح أية مفاوضات مستقبلية.



وأيد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية «من جانب واحد» بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.



وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان، إن 99 من أصل 120 مشرعا صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.