محافظ الدقهلية يفتتح أكبر ممشى سياحي على النيل بالمنصورة

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الممشى السياحي الجديد على النيل بطول 1.250 متر، والذي يعد أكبر ممشى بمدينة المنصورة.

يأتي ذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وطارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ، ومسئولي الري والطرق والأجهزة التنفيذية بالدقهلية.

وقال المحافظ، إن الممشى السياحي الجديد مجاناً للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة نظافة وتوفير خدمات أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، مؤكدا أنه تم تركيب نظاما للكاميرات الأمنية لمراقبة المكان ومنع سير المركبات والسيارات.

وأضاف أنه تزامناً مع إنشاء الممشى السياحي الجديد، يتم أيضا تطوير المشاية السفلية على طول 2 كيلومتر تقريبا، بتكلفة إجمالية قدرها 7 ملايين جنيه؛ بهدف خلق متنفاسات ترفيهية للمواطنين، كما سيتم الانتهاء منها خلال شهرين.

وأشار إلى أن أعمال تطوير كورنيش المشاية السفلية والممشى تشمل إنشاء سور جديد، وتركيب مقاعد انتظار ومظلات، وبلاط إنترلوك؛ ليصبح إجمالي طول المتنفس الترفيهي على النيل بمدينة المنصورة 3 كيلو و250 متر.

ولفت إلى أن خلق هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين حلم طال انتظاره نظراً لموقع مدينة المنصورة الفريد على النيل، وتوافد اعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.

وأكد محافظ الدقهلية أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة بكل الجهود لتقديم وتوفير جميع الخدمات للمواطنين؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر لوزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزير الري الدكتور هاني سويلم على تعاونهم؛ لسرعة الانتهاء من مشروع الممشي السياحي الجديد.