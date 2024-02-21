 الحكومة الفنلندية تنجو من تصويت بالثقة بشأن إصلاحات سوق العمل - بوابة الشروق
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الحكومة الفنلندية تنجو من تصويت بالثقة بشأن إصلاحات سوق العمل

البرلمان الفنلندي
البرلمان الفنلندي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 5:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 5:09 م

نجت الحكومة الفنلندية من تصويت بحجب الثقة في البرلمان اقترحته تكتلات المعارضة بشأن إصلاحات سوق العمل.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، دعم النواب في هلسنكي اليوم الأربعاء، الحكومة بـ89 صوتا، مقابل اعتراض 73 نائبا. وامتنع نائبا عن التصويت وتغيب 36 آخرين.

وحركت تكتلات المعارضة وهي الاشتراكي الاجتماعي وتحالف اليسار والخضر، المقترح مطالبة الحكومة بالعدول عن خططها التي تشمل خفض الإعانات وتغيير شروط التوظيف وبدء مفاوضات مع النقابات العمالية لحل "أزمة" في سوق العمل.  

وشهدت فنلندا سلسلة من الإضرابات السياسية في الشهور الأخيرة فيما يعارض العمال تدابير حكومة رئيس الوزراء بيتري أروبو الموالية للأعمال التجارية. وتهدف خططه إلى توفير مئة ألف وظيفة وإصلاح المالية العامة المتدهورة وكذلك تحسين التنافسية الفنلندية.


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