وفاة أسير فلسطيني في سجون إسرائيل محكوم عليه بالسّجن المؤبد 11 مرة

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، وفاة معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل محكوم عليه بالسّجن المؤبد 11 مرة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن المتوفي (53 عاما)، من مخيم الفارعة شمال طوباس، وهو معتقل منذ تاريخ 28 مايو 2007.

وأشارت الوكالة إلى أن الأسير "أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون إسرائيل، وهو المتوفي التاسع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 أكتوبر الماضي".

ووفق الوكالة، ترتفع بذلك حصيلة وفيات الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 246.

وأكدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" أن "ابنها القياديّ الكبير والمناضل المعتقل استشهد بعد مسيرة نضاليّة وكفاحيّة شكل خلالها نموذجا في "التضحية والاستبسال".

وأكّدت فتح في بيان صحفي، أنّ "المعتقل الشهيد التحق بالحركة منذ باكورة حياته، واعتُقل بسبب نشاطاته ضدّ الاحتلال"، مُردفةً أنّه "التحق بعد تأسيس السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بقوّات الـ(17) الذي لم يتوانَ خلال عمله فيها عن دوره الوطنيّ في التصدّي للاحتلال إبَّان هبّة النفق، ومن ثم الانتفاضة الثانية حتّى اعتقاله عام 2007".