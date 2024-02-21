اعتقال قس إسباني بتهمة تهريب عقار الفياجرا والاتجار غير القانونى فيه

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جرى اعتقال قس كاثوليكي في إسبانيا للاشتباه في تهريبه عقار الفياجرا والاتجار فيه بشكل غير قانوني.

وأعلنت السلطات الإسبانية اليوم الثلاثاء اعتقال القس مع رجل آخر في بلدة دون بينيتو في غرب إسبانيا.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الرجل الآخر هو شريك القس في الحياة و"شريكه في التجارة".

يذكر أن عقار الفياجرا وغيره من المنشطات الجنسية محظورة بدون وصفة طبية في إسبانيا.

وأعربت الأبرشية المحلية في بيان عن أسفها لهذه "الفضيحة" التي تسببت في "ألم ومعاناة".

وخلال عمليات تفتيش لمكتب القس في الكنيسة ومنزل الرجلين، تم العثور على كميات كبيرة من عقار الفياجرا وغيره من المنشطات الجنسية القوية وتمت مصادرتها.

وقالت الشرطة إنها لا تستبعد عمليات اعتقال أخرى.