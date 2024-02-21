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محمد صلاح يغيب عن تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 8:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 8:40 م

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمباراة لوتون تاون، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي لوتون تاون في المركز الـ18 برصيد 20 نقطة.

وشهد تشكيل ليفربول غياب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة اللاعبين المستدعين للمباراة بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جوميز، فان دايك، كوانساه، برادلي.

خط الوسط: إيندو، ماك أليستر، إليوت، جرافنبرج.

خط الهجوم: دياز، جاكبو.


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