كاميرون سيحدد موقف بريطانيا إزاء روسيا بعد وفاة نافالني خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة جي 20 اليوم

تعتزم المملكة المتحدة توضيح موقفها إزاء وفاة المعارض الروسي البارز اليكسي نافالني، إذ يقول وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للرئيس الروسي فلادمير بوتين: "نحن نضاهي أقوالنا بأفعالنا".



وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية، أن كاميرون سوف يدين الحرب الروسية في أوكرانيا، كما سوف يؤكد حاجة الدول للالتزام بالنظام الدولي القائم على القواعد، وذلك عندما يتحدث في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (جي 20) في ريو اليوم الأربعاء.



كما سوف يستخدم كاميرون مشاركته في الاجتماع لتكرار دعوته للوقف الفوري للقتال في غزة لإدخال مزيد من المساعدات للسكان المحاصرين الذين يعانون من الهجوم العسكري الإسرائيلي، والسماح بالإفراج عن المحتجزين في غزة.



يشار إلى أنه من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الاجتماع.