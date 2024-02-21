كوريا الجنوبية تهدد الأطباء المضربين بالتحقيق والاعتقال

أعلن وزير الداخلية والأمن الكوري الجنوبي، لي سانج-مين، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستجري تحقيقا صارما في حال واصل الأطباء الرفض الجماعي لتقديم الخدمة الطبية رغم أمر الحكومة بالعودة للعمل.

وأضاف أنه في حين أن الحكومة ستواصل جهودها لإقناع المجتمع الطبي، فسوف ترد بصرامة تماشيا مع القوانين والمبادئ ضد الإضرابات التي تشكل خطرا على حياة وصحة الناس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع أن الشرطة وممثلي الادعاء سيتشاورون حول اتخاذ تدابير صارمة بما في ذلك الاعتقال والتحقيق ضد المنظمات والأفراد الذين يقودون الإضراب.

وقال مسئولون في كوريا الجنوبية اليوم إن أكثر من 70% من الأطباء المتدربين والمقيمين قدموا استقالاتهم احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب مع إصدار الحكومة أمرا لنحو 6 آلاف طبيب بالعودة إلى العمل.

وألغيت بعض العمليات الجراحية واضطر بعض المرضى إلى الانتقال إلى مستشفيات أخرى حيث توقف الأطباء المتدربون والمقيمون عن العمل لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء.