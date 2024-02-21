قيادي في حماس: حتى إدخال الطعام إلى غزة صار لا سمح الله

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن «حرب الإبادة الشاملة التي تمارسها العصابات الصهيونية وتسمي نفسها جيشًا، بغطاء وشراكة أمريكية كاملة وصمت رسمي مستهجن، شملت كل أشكال الإبادة الجماعية».

وأضاف عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، أن «آخر الخناجر التي يُطعن فيها ظهرُ غزة هي الموت تجويعا وليس جوعًا».

وأكمل: «يبكي أطفال غزة من ألم بطونهم الخاوية، ليقيموا الحجة على العالم كله في الدنيا والآخرة، عيونهم تسأل: أما من نفرٍ أهلُ حَمِيَّةٍ يكسرون الحصار بالقوة عن شعب غزة.. بكسر الشين؟!».

واستطرد: «أخي أبو عبيدة: حتى إدخال المساعدات والإغاثة صار مشمولا على ما يبدو بقولك (لا سمح الله)! منذ عام 48 وحتى اليوم، وتراكم الظلم والقهر والعدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني يُراكمُ الغضب في نفوسنا، والإصرار على المضي في هذا الطريق.. طريق الصمود والمقاومة حتى التحرير.. زوال الاحتلال هو السبيل الوحيد للخلاص من هذا كله».

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة اليوم الأربعاء، حدوث وفيات بسبب الجوع، وذلك في وقت تتواتر فيه التحذيرات داخليا وخارجيا من تفاقم المجاعة بالقطاع، في ظل شح المساعدات واستمرار العدوان الإسرائيلي المدمر.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر رائد النمس لقناة «الجزيرة»، إن قطاع غزة يشهد مجاعة حقيقية أدَّت إلى وفاة عدد من الفلسطينيين.

وحذَّر النمس من أن ما يحدث في شمالي قطاع غزة سيمتد إلى مناطق أخرى منه، مشيرا إلى تراجع في إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال.

وأشار إلى «تقارير صادمة» بأن الفلسطينيين لا يجدون الأكل والماء، منوهًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف من يحاول إدخال المساعدات إلى القطاع.

وتأتي تصريحات الهلال الأحمر الفلسطيني بينما تتزايد نداءات الاستغاثة من فلسطينيين محاصرين لإنقاذهم من الموت جوعا، كما تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتزاحم حشود كبيرة على كميات محدودة من المساعدات التي يُسمح بدخولها للقطاع.