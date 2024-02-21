قال المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، إن مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، مثمنًا الكملة التي ألقتها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء: «هذا الاحتلال يُحاصَر أكثر فأكثر، ويقف في قفص الاتهام للمرة الأولى في تاريخه؛ الذي اعتاد أن يكون فوق القانون وخارج مربع المساءلة».

وأكمل: «مصر أعلت صوت الحق الفلسطيني في وجه تلك الجرائم؛ تقول كفى ظلمًا للشعب الفلسطيني وإنه آن الأوان لمحاكمة وإنهاء الاحتلال، والوصول إلى دولة فلسطينية يقرر فيها الشعب مصيره».

وأشار إلى أن «المرافعة المصرية كانت شاملة ومبنية على أسس متينة والحق الفلسطيني الراسخ، رغم استمرار واشنطن في تقديم الحماية والدعم لهذا الاحتلال»، معربًا عن أمله في إنهاء تلك المرافعات للاحتلال ومساهمتها في إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني.

ورأى أن استخدام واشنطن حق النقض «فيتو» بحق مشروعات قرار وقف إطلاق النار في غزة يشكل إضعافًا للمنظومة الدولية ومكانتها ودورها، منوهًا أن «الولايات المتحدة تريد للعدل الدولية أن تكون جزءًا من هيمنتها وأن تتصرف وفق أهواء أمريكا».

واستطرد: «هذه المحكمة وجدت لتحقيق لعدالة للبشرية وليس التغطية على المجرم والجريمة، وعلى واشنطن أن تعيد حساباتها وسياساتها وتتدارك إنسانيتها، فهي متضررة من دعمها اللا محدود من الاحتلال».

ونوه أن «العالم بدأ يمقت الدور الأمريكي، كما أن الشعب الأمريكي لا يعجبه الدعم اللامحدود الذي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ بأموال الضرائب»، مضيفًا أن وقوف واشنطن في وجه كل العالم، يتنافى مع كل القيم والأعراف الإنسانية.

واختتم: «واشنطن أعطت الضوء الأخضر للاحتلال لممارسة جرائمه، وشكلت له الحماية على مدار العقود الماضية، وكلما وقفت إلى جانب الاحتلال وعدوانه بات موقفها ومكانتها الدولية في خطر، وعلى العالم أن يتحرر من هيمنة أمريكا والوقوف إلى جانب الموقف الإنساني الذي عبرت عنه مصر وكل الأصدقاء المؤمنين بحق الشعب الفلسطيني».