أمريكا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

أجهض مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في مجلس الأمن الدولى الثلاثاء بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد النص الذي قدمته الجزائر عضو المجلس.

وفي ظل المخاوف من هجوم عسكري إسرائيلي كبير محتمل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حظي المقترح بدعم واسع من أعضاء المجلس، وصوت لصالح مشروع القرار 13 عضوا من بين 15 عضوا في المجلس، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس- جرينفيلد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستستخدم مجددا حق النقض إذا أجرى المجلس تصويتا على مشروع القرار.

وقالت الولايات المتحدة إنها كانت ترغب في منع التصويت بدعوى أنه يعرض للخطر المفاوضات المهمة بين إسرئيل وحركة حماس.

وذكرت توماس-جرينفيلد قبل التصويت: "نرى أن مشروع القرار المطروح الآن سوف يؤثر، في الواقع، بشكل سلبي على هذه المفاوضات".

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أمام المجلس إن هذه "الفكرة السخيفة لوقف إطلاق النار" تطرح باستمرار داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة كما لو كانت "حلا سريعا وفعالا، حلا سحريا لجميع مشاكل المنطقة".

وأضاف: "وقف إطلاق النار اليوم يعني الحصانة لقتلة الأطفال والمغتصبين. إنها طريقة سهلة لجعل هذه المشكلة مشكلة ليوم آخر".

وتابع: "حماس لن تقرأ حتى قراراتكم".

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب مصممة على عدم ردعها بانتقاد كيفية تعاملها مع الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال زيارة للقوات بالقرب من الحدود مع غزة يوم الثلاثاء: "هناك ضغط كبير على إسرائيل في الداخل والخارج لوقف الحرب قبل أن نحقق كل أهدافها".

وتابع: "لا يوجد ضغط، لا شيء، يمكن أن يغير هذا، نحن لسنا مستعدين لدفع أي ثمن، وبالتأكيد ليس الثمن المتوهم الذي تطلبه حماس منا".