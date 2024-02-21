محافظ المنيا يقرر فصل موظف لتعطيله سير العمل ومخالفته للقانون

صدر قرار من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، بإنهاء خدمة موظف بإحدى الإدارات الهندسية التابعة لوحدة محلية بشمال المحافظة، وذلك لتعطيل سير العمل ومخالفته للقانون.

وذكر مصدر مسئول أن الموظف المذكور أحيل للتحقيق بعد تلقيه العديد من الشكاوى من زملائه ورؤسائه، حيث تبين من التحقيقات أنه كان يتعمد تعطيل سير العمل من خلال التأخر عن العمل، وعدم إنجاز المهام الموكلة إليه، بالإضافة إلى مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة للعمل فى مخالفات التصالح على البناء.

وأضاف المصدر، أن قرار فصل الموظف جاء بعد التأكد من صحة الشكاوى المقدمة ضده، وذلك حرصًا على سير العمل بشكل منتظم وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد المصدر، ان رئيس المركز، يعمل تحت مظلة القانون، وانه لا احد فوق القانون، مرحبا بمن يعمل تحت مظلة القانون والدستور، مشددا على أن العمل يسير بانتظام وسرعة منتظمة، ومن يعطله سيحاسب بنص القانون.

ويُعد هذا القرار خطوة هامة من قبل محافظ المنيا لضمان تطبيق القانون وتحقيق الانضباط في العمل، كما يُرسل رسالة قوية لكل من يفكر في تعطيل سير العمل أو مخالفة القانون.

يُذكر أن اللواء أسامة القاضي قد تولى منصب محافظ المنيا في نوفمبر 2019، ومنذ ذلك الحين، اتخذ العديد من القرارات لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية في المحافظة.