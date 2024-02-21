السجن 3 سنوات لمتهم بقتل شقيقه في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد الجندي، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات ومصادرة السلاح الأبيض بتهمة ضرب أفضى إلى موت لشقيقه بمنطقة المعصرة في حلوان.

وكشف أمر الإحالة، عن ضرب المتهم "م.ر"، عامل، المجني عليه شقيقه "ر" ضربا أفضى إلى موته إثر مشاجرة تعدى فيها المجني عليه على المتهم باستخدام سلاح أبيض "كتر"، فاستجلب المتهم سلاحا أبيض للتعدي على المجني عليه، وطعنه به طعنتين استقرتا بأنحاء متفرقة بقدمه اليسرى محدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وقالت شاهدة الإثبات والدتهما "أ.م"، ربة منزل، إنها حال تواجدها بمسكنها برفقة نجلها المجني عليه حضر شقيقه المتهم إلى المسكن فأبصرت نشوب مشاجرة بين نجليها حاول المجني عليه التعدي على المتهم باستخدام "كتر"، واستجلب المتهم سلاحا أبيض "سكين" وطعنه طعنتين استقرتا بأنحاء متفرقة بقدمه اليسرى.

وأكد الشاهد الثاني "ع.أ" عامل، أنه ولإقامته بذات العقار محل سكن المجني عليه والمتهم وحال تواجده بمسكنه المقابل لحدوث الواقعة سمع استغاثة الشاهدة الأولى فهرع لاستبيان الأمر، فأبصر المتهم واقفا بجوار باب المسكن محل حدوث الواقعة وأبصر المجني عليه ممسكا قطعة خشبية ومصاب بقدمه اليسرى.

وقال نقيب شرطة معاون مباحث بقسم شرطة المعصرة، إنه نفاذا لقرار النيابة العامة تم ضبط المتهم والذي أرشد عن السلاح أبيض سكين والمستخدم في الواقعة.

وبمواجهته أقر له بأنه وعلى إثر تشاجره مع شقيقه المجني عليه تعدى كل منهما على الآخر بسلاح أبيض.