الاتحاد الأوروبي يعتزم الإفراج عن المساعدات إلى بولندا

كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الموافقة على الإفراج عن 3ر6 مليار يورو (8ر6 مليار دولار) من مساعدات ما بعد الجائحة لبولندا مع بداية الأسبوع المقبل في تصويت كبير على الثقة في قدرة الحكومة الجديدة على إصلاح العلاقات مع بروكسل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر أن توافق المفوضية الأوروبية على حزمة من الالتزامات السياسية الأخيرة باعتبارها كافية لتحفيز الدفعة الأولى من حوالي 60 مليار يورو من المنح والقروض التي ظلت محجوبة بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون، وفقا للأشخاص المطلعين على المناقشات، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

يذكر أن التكتل رفض حتى الآن الإفراج عن حصة بولندا من مساعدات ما بعد الجائحة حتى تستوفي سلسلة من الشروط، أو الخطوات، التي تركز على التراجع عن التغييرات المثيرة للجدل في السلطة القضائية التي أدخلتها الإدارة السابقة.