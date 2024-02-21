دنيا المصري شريرة في حق عرب وزوجة أحمد رزق في بيت الرفاعي

تشارك الفنانة دنيا المصرى في دراما رمضان المقبل بمسلسلي "حق عرب" مع أحمد العوضى، و"بيت الرفاعى" مع أمير كرارة، والمقرر عرضهما على شاشات المتحدة.



وقالت دنيا المصرى في تصريحات صحفية، إنها تجسد فى "حق عرب" شخصية سميحة وهى فتاة شعبية وابنة رياض الخولى في الأحداث، والشخصية حقودة وشريرة لأبعد الحدود "شيطانة" بمعنى الكلمة.



أما مسلسل "بيت الرفاعى"، فأكدت دنيا المصري، أنها تقدم فيها شخصية "داليا" زوجة أحمد رزق، وهي شخصية مركبة وبها تفاصيل كثيرة جداً نظراً لتداخلها وسط الصراعات الدائرة في عائلة الرفاعى.



مسلسل "حق عرب" يشارك في بطولته أحمد العوضي، ودينا فؤاد، ورياض الخولى، ووفاء عامر، ووليد فواز، وكارولين عزمى، وأحمد صيام، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.



ومسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وصفاء الطوخى، من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.



يذكر أن دنيا المصرى يعرض لها حالياً مسلسل "بين السطور" على قناة ON، والعمل مأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، سلمى أبو ضيف وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، عمرو جمال، سلوى محمد على، محمد الصاوى.