بيربوك تذكر مجموعة العشرين بمسؤولية بوتين عن العواقب العالمية لحرب أوكرانيا

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ذكّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مجموعة القوى الاقتصادية الرائدة والناشئة (مجموعة العشرين) بمسؤولية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العواقب العالمية للحرب في أوكرانيا.

وقالت بيربوك يوم الثلاثاء قبل مغادرتها لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في البرازيل: "إذا كان بوتين يعتقد أنه بعد عامين سينسى العالم من المسؤول عن الحرب في أوكرانيا وعواقبها العالمية المأساوية، فهو مخطئ".

وأضافت: "لن نتخلى أبدا عن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة وسنقف بحزم إلى جانب أوكرانيا، طالما كان ذلك ضروريا وحتى يتمكن شعبها من العيش في سلام وحرية مرة أخرى".

وقالت إن العالم بأسره سيستفيد "إذا التزم الجميع بالقواعد التي اتفقنا عليها معا".

وتعتزم بيربوك إلقاء خطابات في الأمم المتحدة في نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي بعد غد الجمعة في ذكرى غزو روسيا الشامل لجارتها.

وقالت بيربوك إن مجموعة العشرين تأسست بدافع الثقة في "أن الحلول المشتركة ممكنة إذا وقفنا معا ووحدنا قوانا".

وقالت إن هذا يشمل "أخيرا نفض الغبار عن الهياكل القديمة الراسخة وجعل مؤسساتنا الدولية مناسبة لعالم في حالة اضطراب".