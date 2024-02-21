المديريات التعليمية تبدأ إعلان جداول امتحانات شهر فبراير لسنوات النقل

بدأت المديريات التعليمية في الاعلان عن جداول امتحانات شهر فبراير لسنوات النقل من الصفوف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وتبدأ الامتحانات نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر مارس طبقا لجدول كل مديرية تعليمية.



وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، لـ"الشروق"، إن الطلاب يخضعون لتقييمات في كل فصل دراسي، بواقع اختبارين أحدهم الشهر الجاري، ويتضمن أجزاء المنهج الذى تم شرحه للطلاب منذ بدء الفصل الدراسى الثانى حتي نهاية شهر فبراير، والامتحان الآخر في شهر مارس، ويكون في المنهج الذي تم تدريسه طوال الشهر، وأخيرا امتحان الفصل الدراسي الثاني في المنهج بأكمله.



وأضاف المصدر أن اختبارات الشهور لصفوف النقل هدفها معرفة مستوى التحصيل الدراسى لدى الطلاب، ويقوم بوضع أسئلة اختبارات الشهور المدرسة بالتنسيق مع الموجهين العموم، وتعقد الاختبارات خلال اليوم الدراسى بحيث يعادل الامتحان لكل مادة حصة زمنية واحدة، ويتم استكمال الجدول المدرسي عقب الامتحان، ويمنع غياب الطلاب نهائيا، ويمنع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات الشهر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسى، مع ضرورة التأكيد على ضرورة الالتزام بالزى المدرسي للطالب والحضور بأدواته المدرسية الخاصة.