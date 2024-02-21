الحكومة السويسرية تقترح مشروع قانون لحظر حركة حماس

تتطلع سويسرا إلى أن تحذو حذو ألمانيا ودول أخرى في حظر حركة حماس الفلسطينية في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الحركة داخل الأراضي المحتلة، يوم 7 أكتوبر الماضي.

واقترحت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء، فرض حظر على حماس لمدة خمسة أعوام وقدمت مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون سيغطي المنظمات المرتبطة بحماس.

وأضافت الحكومة في نوفمبر الماضي عندما تم طرح مشروع القانون لأول مرة: "مثل هذا القانون سيوفر للسلطات الاتحادية الأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أي أنشطة لحماس أو دعم للمنظمة في سويسرا".

ونفذت حركة حماس عملية طوفان الأقصى جنوب الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق وهجوما بريا ضد حماس وحلفائها في قطاع غزة.

ووفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، استشهد أكثر من 29 ألف فلسطيني منذ بدء القتال في قطاع غزة.