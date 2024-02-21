محافظ الإسكندرية يوجه بتكثف حملات الرقابة على الأسواق

شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، والتأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية، مع إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، وتوافر جميع السلع الأساسية.مع المتابعة المستمرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذا لتلعليمات المحافظ، وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بالتنسيق مع حي شرق برئاسة أحمد حبيب، حملة تفتيش على المنشآت والسلاسل التجارية والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة 806 كيلو سكر دون فواتير أو مستندات تدل على حيازته وإعدام 36 كيلو من المواد الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 11 محضرا متنوعا، وفرض غرامات فورية تقدر بـ55 ألف جنيه.