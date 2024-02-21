الولايات المتحدة تستعد لإصدار عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة

تستعد الإدارة الأمريكية لإصدار دفعة ثانية من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين نفذوا أعمال عنف في الضفة الغربية، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسئولين أمريكيين مطلعين (لم تُسمها) إن العقوبات الأمريكية الجديدة بحق المستوطنين سيتم إصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب المصدر نفسه، سيتم استهداف العديد من المتطرفين الإسرائيليين بالعقوبات، لينضموا إلى الأربعة الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات في الدفعة الأولى.

ومطلع فبراير الجاري وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على 4 مستوطنين ضالعين في أعمال عنف بحق فلسطينيين بالضفة الغربية.

ومهد ذلك الطريق لعقوبات غير مسبوقة على أساس أن عنف المستوطنين يهدد الأمن الإقليمي إلى جانب المصالح الأمريكية، وفق الصحيفة الإسرائيلية، وفقا لوكالة الأناضول.

وقالت الصحيفة نقلا عن ذات المصادر إن الدفعة الثانية المرتقبة من العقوبات تشير إلى أن واشنطن تنوي تصعيد ضغوطها على إسرائيل لمعالجة هذه الظاهرة (عنف المستوطنين) التي استمرت في الأسابيع التي تلت توقيع بايدن الأمر التنفيذي دون أن تنفذ تل أبيب اي اعتقال بحق المستوطنين.

واعتبرت أن العقوبات الجديدة ستكون "دليلاً آخر على عدم ثقة الولايات المتحدة في سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية، التي نادراً ما تنجح في محاكمة المشتبه بهم الإسرائيليين بينما تتم إدانة فلسطينيين بارتكاب هجمات ضد إسرائيليين بمعدلات أعلى بكثير".

وقالت المصادر إنه من المرجح أن تتم معاقبة متطرفين إسرائيليين بارزين في الدفعة الثانية، رغم أن المسئولين الحكوميين لن يتم استهدافهم بعد.