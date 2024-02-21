 رئيس الوزراء البريطاني: مزيد من المساعدات لغزة يهيئ لوقف إطلاق نار مستدام - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء البريطاني: مزيد من المساعدات لغزة يهيئ لوقف إطلاق نار مستدام

وكالات
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 6:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 6:26 م

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار "مستدام وحقيقي" في القطاع.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم، وفق ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأفاد سوناك بأن حكومته تبذل "كل ما بوسعها" لتحقيق "هدنة إنسانية فورية" في غزة.

وشدد على ضرورة "إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام وحقيقي" في القطاع.

وأشار سوناك إلى أنه "ليس من مصلحة أحد الدعوة إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة ينهار خلال أيام أو أسابيع".

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