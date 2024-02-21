التأمين الصحي بالغربية: بروتوكول التعاون مع الصحة نقلة كبيرة لصالح المريض

قال الدكتور تامر مدكور، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة الغربية، إن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة وفرع الهيئة بالغربية حدث لم يسبق من قبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.



وأكد مدكور في تصريحات لـ"الشروق"، أن التعاون سيكون في صالح المريض، ومن شأنه تقديم خدمات أفضل وإتاحة تبادل الخبرات بين الطرفين، باعتبار الجميع ينتمون لمنظومة واحدة وهي الصحة، التي تأتي على رأس أولويات رئيس الجمهورية.



وأشار مدير التأمين الصحي، إلى أن الاجتماع الذي عقد مساء أمس الثلاثاء بين قيادات الصحة والتأمين الصحي كان مثمرا للغاية، حيث ناقش العديد من الملفات الهامة، منها ملف السكان وتنظيم الأسرة، والذي يأتي على رأس أولويات العمل وأهميته كمشروع قومي، وتكثيف التعاون بين قيادات القطاع الصحي بالغربية لرفع معدلات الأداء للوصول إلى النتائج المستهدفة من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ورفع الوعي المجتمعي لدى المستهدفين، ومتابعة تنفيذ برنامج مقاومة المضادات الحيوية، وعرض مؤشرات المستشفيات، ومؤشرات أداء وحدات مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية.



وطالب الاجتماع برفع كفاءة المستشفيات والمراكز التابعة للقطاع الصحي بالغربية، ووضع الأولويات لتقديم خدمات يستفيد منها المواطن، ومتابعة سير العمل بمختلف المستشفيات بالمرور على جميع المنشآت الصحية بصفة دورية بالمحافظة لمتابعة العمل على أرض الواقع، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، مع التشديد على استمرار المرور الدوري على المنشآت الصحية وفقاً لآليات عمل محددة ومستدامة، لما يحققه من مردود إيجابي على مستويات الآداء وترددات المرضى، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.



فيما ناقش الاجتماع ضرورة التعاون المستمر وتذليل العقبات الروتينية التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة، مع ضرورة حوكمة التقارير الطبية المتبادلة وسرعة إنهاء المطالبات المالية بين الطرفين.



كما اتفق الطرفان على حل جميع المشكلات التي تواجه سرعة تقديم الخدمة الطبية وخاصة المسائل الفنية الطبية، وأبدى الطرفان استعدادهما لتبادل الخبرات وفتح مجال التدريب بين الهيئة والوزارة، والاطلاع على الخدمات الطبية التي يمكن أن يقدمها الطرفان لضمان حسن سير القطاع الطبي بالمحافظة.