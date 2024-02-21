كورتوا يزف بشرى سارة لريال مدريد

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اقترب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، من العودة للمشاركة في المباريات مع الميرنجي بعد فترة غياب طويلة.

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، شارك تيبو كورتوا، اليوم الأربعاء، في بضع دقائق من المران الجماعي لريال مدريد، ليقطع خطوة أخرى نحو العودة إلى المباريات.

أضافت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن كورتوا سيعود إلى المباريات في أبريل المقبل، ورؤيته في المران الجماعي علامة اقتراب لحظة عودته المنتظرة وأن تعافيه يسير على الطريق الصحيح.

وكان تيبو كورتوا قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر أغسطس الماضي، وقبل بداية الموسم الحالي بيومين فقط.

من جانبه علق موقع ريال مدريد الرسمي على حالة تيبو كورتوا، قائلًا:" كورتوا وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا «الثلاثي المصاب بقطع الرباط الصليبي»، لا يزالون يقومون ببرامجهم التأهيلية".